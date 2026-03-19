Mitteilung der HomeToGo SE:

HomeToGo veröffentlicht Geschäftsbericht 2025 und strategische Roadmap für 2026: Fokus auf Interhome-Integration und Profitabilitätswachstum

- Profitabilitätsziele für das GJ/25 übertroffen: HomeToGo übertraf seine Prognose für das bereinigte EBITDA sowohl auf statutarischer Basis (€13,2 Mio.; +20% ggü. Finanzprognose), als auch auf Pro-forma-Basis (€42,0 Mio.; +5% ggü. Finanzprognose), was einem Wachstum von 2,7% bzw. von 27,7% ggü. GJ/24 entspricht.

- Erfolgreiche Skalierung realisiert: Die IFRS-Umsatzerlöse für das GJ/25 stiegen auf statutarischer Basis auf €255,5 Mio. (+20,3% ggü. dem Vorjahreszeitraum) sowie auf Pro-forma-Basis auf €394,3 Mio. (+2,9% ggü. dem Vorjahreszeitraum). Diese Ergebnisse liegen im Rahmen der Prognose und unterstreichen die deutlich gewachsene Marktpräsenz der Gruppe.

- Strategische Roadmap für 2026 mit Fokus auf fünf strategische Säulen: Abschluss der Interhome-Integration, weiteres strategisches M&A für HomeToGo_PRO, Harmonisierung der globalen Markenlandschaft sowie Margenverbesserung durch operative Exzellenz und Ausbau der Führungsposition im Bereich AI.

Finanzprognose für 2026: IFRS-Umsatzerlöse von €400 Mio. bis €410 Mio. (>55% Wachstum auf statutarischer Basis ggü. dem Vorjahreszeitraum) und ein bereinigtes EBITDA von €45 Mio. bis €47 Mio. (>240% Wachstum auf statutarischer Basis ggü. dem Vorjahreszeitraum).

HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG), Europas führende Ferienhausgruppe, hat heute ihren Geschäftsbericht 2025 mit den geprüften Finanzergebnissen sowie die Finanzprognose und strategischen Prioritäten für das Geschäftsjahr 2026 veröffentlicht. Die abschließenden Finanzergebnisse bestätigen die im Februar 2026 veröffentlichten vorläufigen Zahlen und treffen die Erwartungen in vollem Umfang.

Strategie und Ausblick für das GJ/26

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet die HomeToGo Group ein Wachstum der IFRS-Umsatzerlöse auf einen Wert zwischen €400 Mio. und €410 Mio. Dies entspricht einer Steigerung von mehr als 55% ggü. dem Vorjahreszeitraum auf statutarischer Basis (€255,5 Mio. im GJ/25). Das bereinigte EBITDA wird in einer Spanne von €45 Mio. bis €47 Mio. prognostiziert, was einem Anstieg von über 240% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ...

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