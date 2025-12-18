EQS-Ad-hoc: The Grounds Real Estate Development AG / Schlagwort(e): Anleihe/Sonstiges

The Grounds Real Estate Development AG: Umwandlung der in 2023/2024 begebenen Anleihe im Volumen von EUR 17 Mio. in eine Hybrid-Anleihe



Die The Grounds Real Estate Development AG ("The Grounds" / ISIN: DE000A40KXL9) hat sich mit einem Fondsvehikel, das von H.I.G. Capital gemanagt wird ("Investor"), auf eine Änderung der von dem Investor in 2023/2024 begebenen Anleihe in einem Volumen von EUR 17 Mio. in eine Hybrid-Anleihe geeinigt. Das führt zu einem Ausweis der Anleihe als Eigenkapital im IFRS-Konzernabschluss. Konkret wurde die Laufzeit der Anleihe auf unendlich geändert und eine Rückzahlung erfolgt nur auf Initiative der Gesellschaft. Die Sicherheiten entfallen und die Anleihe wird nachrangig ausgestaltet. Unternehmenskontakt:

The Grounds Real Estate Development AG

Jacopo Mingazzini (Vorstand / CEO), Andrew Wallis (Vorstand / CFO)

Zimmerstraße 16, 10969 Berlin

T. +49 (0) 30 2021 6866

F. +49 (0) 30 2021 6849

E-Mail: info@tgd.ag

Web: www.thegroundsag.com



