18.12.2025 / 15:06 CET/CEST

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Energiekontor AG Company Name: Energiekontor AG ISIN: DE0005313506 Reason for the research: Update Recommendation: Buy from: 18.12.2025 Target price: 79,00 Euro Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: 18.10.2022: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 93,00 auf EUR 79,00.



Zusammenfassung:

Trotz der Gewinnwarnung für 2025 im Oktober bleiben wir zuversichtlich, dass Energiekontor (EKT) aufgrund der außerordentlich starken operativen Leistung in diesem Jahr in den Jahren 2026E und 2027E ein profitables Wachstum verzeichnen wird. Derzeit befinden sich Wind- und PV-Anlagen mit einer Leistung von 628 MW im Bau (Ende 2024: 368 MW, +71 %). Dies ist eine sehr solide Grundlage für steigende Umsätze und Gewinne in der Zukunft. Darüber hinaus wird das eigene Anlagenportfolio bis Ende 2027 von 448 MW auf 648 MW wachsen und steigende und wiederkehrende Cashflows aus dem Stromverkauf generieren. Wir senken jedoch unsere Prognose für 2026E, um dem Risiko weiterer Verzögerungen beim Verkauf der schottischen Projekte Rechnung zu tragen. Die gute Nachricht ist, dass die britische Regulierungsbehörde kürzlich bestätigt hat, dass der Reformprozess für den Netzanschluss abgeschlossen ist. Das bedeutet, dass genehmigte Projekte wie das von EKT in Zukunft einen früheren Netzanschluss erhalten werden. Wir rechnen mit weiterem Margendruck aufgrund des deutlichen Anstiegs der ausgeschriebenen Onshore-Windvolumina in Deutschland. Obwohl wir glauben, dass EKT mit seinem Fokus auf die Senkung der Projektentwicklungskosten gut darauf vorbereitet ist, haben wir unsere mittelfristigen Wachstums- und Margenannahmen nach unten korrigiert. Eine aktualisierte Sum-of-the-Parts-Bewertung ergibt ein Kursziel von €79 (zuvor: €93). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 129%).



Contact for questions:

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



