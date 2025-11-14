Mitteilung der PCC SE:

PCC erreicht im dritten Quartal Ergebniszuwächse trotz herausforderndem Marktumfeld

- PCC-Gruppe mit mehr als verdreifachtem Quartals-EBITDA und positivem operativen Ergebnis

Die Duisburger Beteiligungsholding PCC SE hat im dritten Quartal 2025 Ergebnisverbesserungen erreicht, wobei fast alle Segmente ihr EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) steigern konnten. Der Konzernumsatz sank allerdings leicht. Das Quartal war vom anhaltend starken Preiswettbewerb durch außereuropäische Hersteller geprägt. Kompensationen für CO2-Zertifikate für unsere energieeffiziente Chlorherstellung wirkten positiv, steigende Fixkosten und Zinsaufwendungen dagegen ergebnisbelastend.

Der Umsatz des PCC-Konzerns ging im dritten Quartal zum Vorjahr um 5,5 % auf 224,6 Millionen € zurück, im Wesentlichen aufgrund von Preisrückgängen im Segment Chlor sowie geringeren Mengen im Segment Silizium & Derivate. Die Segmente Tenside & Derivate und Logistik führten hingegen ihre sehr gute Entwicklung aus dem ersten ...

