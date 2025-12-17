Mitteilung der ABO Energy GmbH & Co. KGaA:
Südafrikanische Solarprojekte in Ausschreibung erfolgreich
Zwei Solarprojekte, die ABO Energy in Südafrika entwickelt hat, haben den Status eines bevorzugten Bieters erhalten. ABO Energy hatte eine Optionsvereinbarung mit dem südafrikanischen Independent Power Producer (IPP) Red Rocket über den Kauf der Projektrechte abgeschlossen. Red Rocket hat sich nunmehr zusammen mit weiteren Partnern mit beiden Projekten im siebten Ausschreibungsfenster des Renewable Energy Indpendent Power Producer Programms (REIPPPP) als erfolgreicher Bieter durchgesetzt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
