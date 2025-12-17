EQS-News: ABO Energy GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Marktbericht

ABO Energy: Südafrikanische Solarprojekte in Ausschreibung erfolgreich



17.12.2025 / 14:03 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Zwei Solarprojekte, die ABO Energy in Südafrika entwickelt hat, haben den Status eines bevorzugten Bieters erhalten. ABO Energy hatte eine Optionsvereinbarung mit dem südafrikanischen Independent Power Producer (IPP) Red Rocket über den Kauf der Projektrechte abgeschlossen. Red Rocket hat sich nunmehr zusammen mit weiteren Partnern mit beiden Projekten im siebten Ausschreibungsfenster des Renewable Energy Indpendent Power Producer Programms (REIPPPP) als erfolgreicher Bieter durchgesetzt. Die Projekte sind vollständig genehmigt und haben eine vertraglich vereinbarte Leistung von 170 und 240 Megawatt. Sie befinden sich in der südafrikanischen Provinz Free State. "Die Nachricht über die erfolgreiche Ausschreibung bestätigt, dass sich unsere langjährige Entwicklungsarbeit in Südafrika auszahlt", sagt Rob Invernizzi, General Manager von ABO Energy in Südafrika. "Wir freuen uns, dass unser Partner Red Rocket mit seiner Strategie in der Ausschreibung erfolgreich war." Die beiden Projekte wurden bereits im August 2024 eingereicht. Nachdem die von ABO Energy entwickelten Projekte in der ersten Runde noch nicht erfolgreich waren, haben bei der nachträglichen Gebotsauswahl jetzt vier weitere Solarprojekte mit insgesamt 890 Megawatt zusätzlich einen Zuschlag erhalten. Drei davon gehören zum von Red Rocket geführten Bieterkonsortium. In Südafrika hat ABO Energy bereits mehrfach Rechte von Projekten verkauft, die Investoren anschließend erfolgreich umsetzen konnten. Zwei von ABO Energy entwickelte Batterieprojekte haben im November 2024 den Financial Close erreicht und drei Solarprojekte des Lichtenburg Solar Clusters sind 2024 und 2025 in Betrieb gegangen. Die jüngsten Ausschreibungsergebnisse setzen diesen Erfolg nun fort.



17.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News