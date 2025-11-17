FCR Immobilien lieferte eine solide Leistung im 9M 2025 und bewies erneut die Widerstandsfähigkeit seines auf Einzelhandel fokussierten Geschäftsmodells. Während die Mieteinnahmen aufgrund von Portfolioeffekten nachließen, stieg der FFO auf 5,6 Mio. EUR, begünstigt durch strikte Kostendisziplin und deutlich niedrigere Finanzierungskosten. Der Nettogewinn erhöhte sich leicht, und die Bilanz verbesserte sich mit einer Eigenkapitalquote von 34,1 % sowie einem bemerkenswerten Anstieg des NAV auf 162,8 Mio. EUR (ca. 16,50 EUR pro Aktie). Die operativen Kennzahlen blieben stark, mit einer Belegungsquote von 94,2 % und einer WAULT von 5,9 Jahren, was stabile Cashflows unterstreicht. Mit einer stabilen Dividende und einem sich verbessernden finanziellen Profil ist FCR gut positioniert, um unsere Schätzungen für das Geschäftsjahr 2025 zu erfüllen. Die Aktien werden weiterhin zu einem attraktiven Abschlag auf den NAV gehandelt, weshalb wir unser "BUY" beibehalten und das Kursziel unverändert bei 22,00 EUR setzen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/fcr-immobilien-ag





© 2025 mwb research