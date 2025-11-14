Mitteilung der FCR Immobilien AG:
FCR Immobilien AG mit stabilem und profitablem 9-Monats-Ergebnis 2025- Stabile Geschäftsergebnisse: EBT 5,2 Mio. Euro, FFO 5,6 Mio. Euro - Eigenkapitalquote steigt auf 34,1 % - Vermietungsquote (94,2 %) und WAULT (5,9 Jahre) auf konstant hohem Niveau - Dividende (0,45 Euro je Aktie) an die Aktionäre ausgeschüttet
Die FCR Immobilien AG ("FCR", ISIN DE000A1YC913) blickt auf ein erfolgreiches und profitables 9-Monats-Ergebnis 2025 zurück. Der Umsatz aus Vermietung lag in den ersten neun
