Mitteilung der Photon Energy N.V.:

Photon Energy stellt 20,8-MWp-Solarpark in Neuseeland fertig

- Das Kraftwerk befindet sich in der Nähe von Pukenui an der nördlichsten Spitze Neuseelands und ist nun in Betrieb genommen.

- Im Auftrag von Aquila Clean Energy APAC und Far North Solar Farm fungierte Photon Energy als EPC-Auftragnehmer und erbringt nun auch O&M-Dienstleistungen für das Kraftwerk.

- Das Kraftwerk wird jährlich rund 30 GWh saubere, erneuerbare Energie erzeugen, genug, um mehr ...

