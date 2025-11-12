Mitteilung der Photon Energy N.V.:
Photon Energy stellt 20,8-MWp-Solarpark in Neuseeland fertig- Das Kraftwerk befindet sich in der Nähe von Pukenui an der nördlichsten Spitze Neuseelands und ist nun in Betrieb genommen. - Im Auftrag von Aquila Clean Energy APAC und Far North Solar Farm fungierte Photon Energy als EPC-Auftragnehmer und erbringt nun auch O&M-Dienstleistungen für das Kraftwerk. - Das Kraftwerk wird jährlich rund 30 GWh saubere, erneuerbare Energie erzeugen, genug, um mehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Anleihen Finder GmbH