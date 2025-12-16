Der Novemberbericht von Photon Energy zeigt ein schwieriges operatives Umfeld, in dem die Stromerzeugung im Vergleich zum Vorjahr um 20% zurückging. Dieses ist in erster Linie auf anhaltende Verzögerungen bei der Lizenzvergabe in Rumänien zurückzuführen, wo die Produktion um fast 55% hinter den Prognosen zurückblieb. Trotz dieses Rückgangs erzielte das Unternehmen einen robusten Anstieg der realisierten Strompreise um 13% auf 200 EUR/MWh. Gleichzeitig wurde die strategische Portfoliooptimierung durch den abgeschlossenen Verkauf des Domanowo-Projekts und die Einführung einer vielversprechenden PFAS-Sanierungstechnologie vorangetrieben. Da die kritischen Kapazitäten in Rumänien voraussichtlich zwischen Dezember und dem ersten Quartal 2026 in Betrieb gehen werden und die Aktie mit einem Abschlag auf ihr Potenzial gehandelt wird, bekräftigen wir unsere Empfehlung Spek. KAUFEN mit einem Kursziel von 1,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/photon-energy-nv





