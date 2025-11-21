Der CMD der Deutsche Rohstoff AG unterstrich die starke operative Dynamik, darunter erhebliche Effizienzsteigerungen im Powder River Basin, wo die Bohrkosten für Niobrara-Bohrlöcher um über 20 % gesunken sind und die IRR unter konservativen Annahmen ~30 % beträgt. Eine wichtige strategische Entwicklung war der Erwerb von Flächen im Wert von 11 Mio. USD im Ölfeld Utica/Point Pleasant in Ohio, das das Unternehmen als potenzielles Tier-1-Vorkommen betrachtet, das selbst bei konservativen Rohstoffpreisen hohe IRRs erzielen kann, und das neben Wyoming und Colorado eine dritte Kernregion darstellt. Das Management bekräftigte die Prognose für 2025 (170-190 Mio. EUR Umsatz, 115-135 Mio. EUR EBITDA) und geht davon aus, das Jahr am oberen Ende der Spanne abzuschließen, wobei die Bohrungen im Q4 für starke Volumina im Dezember und einen soliden Start ins GJ26 sorgen dürften. In Verbindung mit einer disziplinierten Kapitalallokation, potenziellen Dividenden- und Aktienrückkaufentscheidungen sowie einem robusten Ausblick untermauern diese Entwicklungen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 62,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/deutsche-rohstoff-ag





© 2025 mwb research