Aktien: Woche enttäuschter Hoffnungen. Zuerst sah es so aus, als ob durch das Ende des Shutdowns die Aktienmärkte in Richtung neuer Rekorde laufen würden. Dazu kam es aber nicht. Zweifel an einer Zinssenkung der FED im Dezember nahmen zu - wegen fehlender Daten. Gerade die Techwerte und auch die Kryptos fielen ab Donnerstag. Gewinnmitnahmen. Sogar von einer beginnenden Branchenrotation wird geredet. Und somit erstmal Jahresendrallye abgesagt. Ob sich die Anleger übers Wochenende noch mal beruhigen und dann ab montag wieder mal Posiitves in den Vordergrund rücken kann? Märkte wackeln. Kommt die ...

