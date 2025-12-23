EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SMA Solar Technology AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die SMA Solar Technology AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.sma.de/investor-relations/publikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.sma.de/en/investor-relations/publications
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.sma.de/investor-relations/publikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.sma.de/en/investor-relations/publications
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://www.sma.de/investor-relations/publikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://www.sma.de/en/investor-relations/publications
