NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN DIE ODER IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER KANADA ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE GESETZLICH UNZULÄSSIG WÄRE. ES GELTEN ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG. Pyrum Innovations AG sichert sich rund 13 Mio. € aus erfolgreicher Bezugsrechtskapitalerhöhung Platzierung von 473.846 neuen Aktien zu je 27,50 €

Grundkapital der Gesellschaft erhöht sich auf 4.292.664,00 €

Erlös fließt in Partnerprojekte, Modernisierung am Standort Dillingen/Saar und Stärkung der Eigenkapitalbasis Dillingen/Saar, 12. Dezember 2025 - Die Pyrum Innovations AG (ISIN DE000A2G8ZX8, WKN A2G8ZX) hat die Ende November angekündigte Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechten erfolgreich abgeschlossen und insgesamt 473.846 neue Aktien zu einem Platzierungspreis von 27,50 € je Aktie platziert. Davon entfielen 451.846 Aktien auf die Ausübung von Bezugsrechten bestehender Aktionäre einschließlich des Überbezugs. Die verbliebenden Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung bei ausgewählten qualifizierten Investoren in Deutschland und weiteren europäischen Ländern erfolgreich platziert. Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: "Wir bedanken uns für das Vertrauen unserer bestehenden Aktionäre und der neuen Investoren. Die erfolgreiche Kapitalerhöhung sendet ein starkes Signal: Sie bestätigt nicht nur die Bedeutung unseres Geschäftsmodells für die europäische Kreislaufwirtschaft, sondern auch die Innovations- und Investitionskraft des Technologiestandorts Deutschland. Mit den frischen Mitteln können wir auch unsere Forschung rund um das Recycling komplexer Abfallstoffe wie CFK, das unter anderem in Windkraftanlagen eingesetzt wird, konsequent vorantreiben und uns wichtige Beteiligungen in strategischen Joint-Venture-Projekten sichern. Wir gehen voller Zuversicht in die kommenden Jahre und werden weiterhin alles daran setzen, den Wert unseres Unternehmens nachhaltig zu steigern." Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös von rund 12,8 Mio. € für Investitionen am Standort in Dillingen/Saar, die Eigenkapitalstärkung des Tochterunternehmens GreenFactory II GmbH, die aktuell die zusätzliche Anlage in Perl-Besch, Deutschland, bauen und betreiben soll, für Beteiligungen an Joint Ventures für neue Anlagen der Gesellschaft und zur Stärkung seiner Eigenkapitalbasis zu verwenden Das Grundkapital der Gesellschaft wird sich somit mit Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister von 3.818.818,00 € durch Ausgabe von 473.846 neuen Aktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 1,00 € je Aktie auf 4.292.664,00 € erhöhen. Die neuen Aktien sind mit voller Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2025 ausgestattet. Die neuen Aktien tragen die gleiche ISIN (DE000A2G8ZX8) wie die bestehenden Aktien und sollen sowohl im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Scale als auch an der Wertpapierbörse Oslo (Euronext Growth) in die bestehende Notierung einbezogen werden. Die Einbeziehung ist jeweils für den 23. Dezember 2025 vorgesehen. Über die Pyrum Innovations AG Die Pyrum Innovations AG hat den Recyclingmarkt für Altreifen revolutioniert. Seit 2008 entwickelt das Unternehmen eine innovative Thermolyse-Technologie, die es ermöglicht, Altreifen und Kunststoffen nahezu emissionsfrei zu recyceln. Durch den Prozess können hochwertige Produkte wie Thermolyseöl und rCB (recovered Carbon Black) zurückgewonnen werden, die durch renommierte Partner wie BASF, Continental und Schwalbe zur Herstellung neuer Produkte verwendet werden. Damit schließt das Unternehmen den Wertstoffkreislauf und verfolgt ein zu 100 % nachhaltiges Geschäftsmodell. Seit 2020 ist die erste eigens gebaute Anlage am Stammsitz in Dillingen/Saar im Dauerbetrieb, die im Rahmen der Standorterweiterung 2024 um zwei weitere Anlagen komplettiert wurde. Dank angesehener Zertifikate wie REACH und ISCC Plus gelten die Produkte als qualitativ hochwertig und nachhaltig. www.pyrum.net Kontakt IR.on AG

Frederic Hilke

Tel: +49 221 9140 970

E-Mail: pyrum@ir-on.com Pyrum Innovations AG

Dieselstraße 8

66763 Dillingen / Saar

E-Mail: presse@pyrum.net Wichtige Hinweise Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion dar. Diese Veröffentlichung darf nicht, direkt oder indirekt, in die oder in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, eines jeden Bundesstaates der Vereinigten Staaten und des District of Columbia, "Vereinigte Staaten"), Kanada, Australien, Japan oder einer anderen Jurisdiktion, in der die Veröffentlichung, Verbreitung oder Weitergabe rechtswidrig wäre, veröffentlicht, verteilt oder übertragen werden. Diese Veröffentlichung enthält weder noch stellt sie ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung, von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder in einer Jurisdiktion dar, an welche oder in welcher ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert oder bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eines Einzelstaats oder anderen Jurisdiktion der Vereinigten Staaten registriert. Sie dürfen zu keiner Zeit direkt oder indirekt in die oder innerhalb der Vereinigten Staaten, Kanada, Japan und Australien angeboten, verkauft, ausgeübt, verpfändet, übertragen oder geliefert werden, außer aufgrund einer Befreiung von den Registrierungserfordernissen des Securities Act oder in einer Transaktion außerhalb des Registrierungserfordernisses des Securities Act und der Wertpapiergesetze der jeweiligen Einzelstaaten der Vereinigten Staaten sowie von Kanada, Japan und Australien. Bestimmte in dieser Veröffentlichung enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Informationen des Vorstands der Pyrum Innovations AG. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind. Weder Pyrum Innovations AG noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen. Pyrum Innovations AG übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Gültigkeit haben und dass Pyrum Innovations AG keine Verpflichtung übernimmt, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder solche Aussagen an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.



