EQS-News: Pyrum Innovations AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Pyrum führt neue Produktbezeichnungen TTO und TTB ein



06.03.2026 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pyrum führt neue Produktbezeichnungen TTO und TTB ein Pyrum Thermolyseöl und rCB erhalten neue Produktnamen

Klare Abgrenzung von Qualität und Eigenschaften gegenüber anderen Produkten

Keine inhaltlichen oder qualitativen Veränderungen der Produkte Dillingen / Saar, 6. März 2026 - Die Pyrum Innovations AG ("Pyrum", das "Unternehmen", ISIN: DE000A2G8ZX8) führt ab sofort neue Bezeichnungen für ihre recycelten Rohstoffe ein. Das bisher als recyceltes Öl bekannte Thermolyseöl wird künftig unter dem Namen TTO (ThermoTireOil) aufgeführt. Das bisherige recovered Carbon Black (rCB) erhält die neue Bezeichnung TTB (ThermoTireBlack). Mit der Namensänderung möchte Pyrum seine Markenidentität stärken und die Eigenständigkeit sowie die Qualität seiner Produkte unterstreichen. Hintergrund dafür ist, dass das auf dem Markt verfügbare rCB und das Thermolyseöl nicht durchgehend die gleichen Spezifikationen aufweisen. rCB besteht beispielsweise nicht nur aus rückgewonnenem Ruß, sondern enthält auch anorganische Zusatzstoffe aus den Reifen. Dadurch entstehen unterschiedliche Mischungen, die nicht für alle Anwendungen geeignet sind. Pyrums Produkte TTO und TTB werden im unternehmensinternen, patentierten Thermolyseprozess hergestellt und weisen ein genau definiertes Mischverhältnis sowie spezifische Eigenschaften auf, die sie von anderen Produkten am Markt unterscheiden und daher eine eindeutigen Bezeichnung benötigen. Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: "Unsere Produkte sind das Ergebnis jahrelanger Entwicklung und intensiver Forschung. Mit den neuen Bezeichnungen TTO und TTB für unser Öl und unser rCB machen wir deutlich, dass es sich um einzigartige Materialien handelt, die aus unserem einzigartigen Thermolyseprozess gewonnen wurden." Die Produkte werden in der von Pyrum entwickelten Thermolyseanlage hergestellt, in der Gummi aus Altreifen aufgespalten und in seine Grundbestandteile zurückgeführt wird. TTB wird bereits serienmäßig in Reifen eingesetzt und erhält zudem kontinuierliche Freigaben für weitere Anwendungen, darunter Förderbänder, Dichtungen sowie Beschichtungen und Lacke. TTO dient als nachhaltiger Rohstoff für die Herstellung einer Vielzahl von Polymeren - beispielsweise Polyamide für Bekleidung, Kunststoffteile wie Autotürgriffe oder auch Lebensmittelverpackungen. Die Umstellung der Produktbezeichnungen erfolgt ab sofort und wird schrittweise in allen technischen Dokumenten, Zertifikaten, Kommunikationsmaterialien und Kundeninformationen umgesetzt. Inhaltlich und qualitativ bleiben die Produkte unverändert.

Über die Pyrum Innovations AG Die Pyrum Innovations AG hat den Recyclingmarkt für Altreifen revolutioniert. Seit 2008 entwickelt das Unternehmen eine innovative Thermolyse-Technologie, die es ermöglicht, Altreifen und Kunststoffen nahezu emissionsfrei zu recyceln. Durch den Prozess können hochwertige Produkte wie TTO (ThermoTireOil) und TTB (ThermoTireBlack) zurückgewonnen werden, die durch renommierte Partner wie BASF, Continental und Schwalbe zur Herstellung neuer Produkte verwendet werden. Damit schließt das Unternehmen den Wertstoffkreislauf und verfolgt ein zu 100 % nachhaltiges Geschäftsmodell. Seit 2020 ist die erste eigens gebaute Anlage am Stammsitz in Dillingen/Saar im Dauerbetrieb, die im Rahmen der Standorterweiterung 2024 um zwei weitere Anlagen komplettiert wurde. Dank angesehener Zertifikate wie REACH und ISCC Plus gelten die Produkte als qualitativ hochwertig und nachhaltig. www.pyrum.net Kontakt ir.on AG

Frederic Hilke

Tel: +49 221 9140 970

E-Mail: pyrum@ir-on.com Pyrum Innovations AG

Dieselstraße 8

66763 Dillingen / Saar

E-Mail: presse@pyrum.net



06.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News