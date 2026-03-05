EQS-News: Pyrum Innovations AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Pyrum erhält ISCC EU-Zertifizierung für Thermolyseöl - Altreifen-Recycling wird biofuel-fähig und stärkt Europas resilientere Rohstoff- und Energieversorgung Pyrum Thermolyseöl als Rohstoff für die Herstellung von Bio-Kraftstoffen

Zertifizierung ermöglicht Zugang zu reguliertem Wachstumsmarkt

Erfüllung verschärfter EU-Nachhaltigkeitsanforderungen Dillingen/Saar, 5. März 2026 - Die Pyrum Innovations AG hat die ISCC EU-Zertifizierung für ihr aus Altreifen hergestelltes Thermolyseöl erhalten. Damit erfüllt das Unternehmen die Vorgaben der EU-Richtlinien RED II und RED III und schafft die Voraussetzung, das Öl in der Europäischen Union als nachhaltigen Rohstoff für die Herstellung von Bio-Kraftstoffen und weiteren erneuerbaren Energieträgern einzusetzen. Die Zertifizierung markiert einen entscheidenden Schritt für die industrielle Skalierung von Pyrum. Sie verbindet Kreislaufwirtschaft mit einem regulierten, stark wachsenden Energiemarkt: Pyrums Thermolyseöl ist nun in einem Rahmen einsetzbar, der für die Marktentwicklung von nachhaltigen Kraftstoffen in Europa maßgeblich ist. Damit erweitert Pyrum seine Vermarktungsoptionen deutlich, insbesondere in den Segmenten Bio-Kraftstoffe, flüssige Bio-Brennstoffe, Biomasse-Brennstoffe und mitverarbeitete Brennstoffe. ISCC EU zählt zu den international führenden Zertifizierungssystemen für nachhaltige Produktions- und Lieferketten. Die Zertifizierung bestätigt unter anderem: Schutz und Erhalt ökologisch wertvoller Flächen

Reduzierte Treibhausgasemissionen über die gesamte Wertschöpfungskette

Lückenlose Rückverfolgbarkeit der Rohstoff- und Produktströme

Einhaltung sämtlicher Nachhaltigkeitskriterien gemäß RED III sowie EU-rechtlicher Anforderungen Im Zertifizierungsprozess werden die Treibhausgasemissionen zusätzlich durch einen unabhängigen Gutachter nach dem GHG-Protokoll geprüft und verifiziert. Politische Relevanz: Kreislaufwirtschaft, Technologiehoheit, Resilienz Mit der ISCC EU-Zertifizierung wird ein weiterer industriepolitisch relevanter Pfad für die Nutzung von Sekundärrohstoffen erschlossen. Aus einem schwer zu verwertenden Abfallstrom entsteht ein Sekundärrohstoff, der entscheidend zur Dekarbonisierung beiträgt. Pyrum verbindet damit Abfallvermeidung, Rohstoffrückgewinnung und Energieanwendung in einem Prozess, der in Europa skalierbar ist. Wirtschaftliche Relevanz: geringere Wertstoffabhängigkeit beim Kapazitätsausbau Für Pyrum ist die Zertifizierung zugleich ein Meilenstein, um die Vermarktung bei der Ausweitung zusätzlicher Kapazitäten robuster auszurichten. Durch den Zugang zu regulierten Bio-Kraftstoffmärkten kann die Abhängigkeit von einzelnen Wertstoffmärkten und Abnehmerstrukturen deutlich verringert werden. Das stärkt die Planbarkeit in einer Phase, in der Skalierung und Abnahmefähigkeit entscheidend sind. Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: "Die ISCC EU-Zertifizierung ist für uns mehr als ein formaler Schritt. Sie eröffnet den Zugang zu einem regulierten Marktumfeld, das für Europas Dekarbonisierungsstrategie zentral ist. Zugleich macht sie unsere Vermarktung beim Kapazitätsausbau resilienter und reduziert Wertstoffabhängigkeiten." Über die Pyrum Innovations AG Die Pyrum Innovations AG hat den Recyclingmarkt für Altreifen revolutioniert. Seit 2008 entwickelt das Unternehmen eine innovative Thermolyse-Technologie, die es ermöglicht, Altreifen und Kunststoffe nahezu emissionsfrei zu recyceln. Durch den Prozess können hochwertige Produkte wie Thermolyseöl und rCB (recovered Carbon Black) zurückgewonnen werden, die durch renommierte Partner wie BASF, Continental und Schwalbe zur Herstellung neuer Produkte verwendet werden. Damit schließt das Unternehmen den Wertstoffkreislauf und verfolgt ein zu 100 % nachhaltiges Geschäftsmodell. Seit 2020 ist die erste eigens gebaute Anlage am Stammsitz in Dillingen/Saar im Dauerbetrieb, die im Rahmen der Standorterweiterung 2024 um zwei weitere Anlagen komplettiert wurde. Angesehene Zertifikate wie REACH und ISCC Plus belegen die Qualität und Nachhaltigkeit der Produkte. www.pyrum.net Kontakt IR.on AG

Frederic Hilke

Tel: +49 221 9140 970

E-Mail: pyrum@ir-on.com Pyrum Innovations AG

Dieselstraße 8

66763 Dillingen / Saar

E-Mail: presse@pyrum.net



