WKN: 515870 | ISIN: DE0005158703
Xetra
23.12.25 | 14:28
43,640 Euro
+0,32 % +0,140
Branche
IT-Dienstleistungen
Aktienmarkt
Prime Standard
TecDAX
MDAX
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
BECHTLE AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BECHTLE AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
43,56043,60014:49
43,58043,60014:49
DZ Bank
23.12.2025
111 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Bechtle: Strategisch gut positioniert für den nächsten Investitionszyklus des Bundes ab 2026


Bechtle hat sich durch die strategischen Großaufträge des Jahres 2025 als der unverzichtbare Primus für die IT der Bundesverwaltung zementiert. Diese solide Basis ist jedoch erst der Auftakt. Ab 2026 wird durch das erwartete Infrastruktursondervermögen und den massiven Automatisierungszwang eine neue, kraftvolle Investitionswelle in Deutschland ausgelöst. Da Bechtle bereits tief in die staatlichen Prozesse integriert ist, sollte das Geschäft mit der öffentlichen Hand in den kommenden Jahren signifikant an Dynamik gewinnen.

Bechtle ist der IT-Partner für die Digitalisierung der öffentlichen Hand

Bechtle gehört zu den größten IT-Dienstleistern Europas und ist in Deutschland ein Schwergewicht bei der Versorgung von Unternehmen und Behörden mit Informations- und Kommunikationstechnik. Das Unternehmen bietet ein integriertes Portfolio aus IT-Beratung, Infrastruktur- und Cloudlösungen, Cybersecurity, Managed Services und digitalen Arbeitsplatzkonzepten. Bechtle kombiniert den Handel mit Hard- und Software mit projektbezogenen Dienstleistungen und langfristiger Betreuung komplexer IT-Landschaften. Mit über 120 Standorten in 14 europäischen Ländern und mehr als 15 000 Beschäftigten hat sich Bechtle als verlässlicher IT-Partner für große Organisationsstrukturen etabliert - von Konzernen über den Mittelstand bis hin zum öffentlichen Sektor. Behörden auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene werden beim Aufbau sicherer, effizienter und digitalisierter Verwaltungsprozesse unterstützt. Das reicht von klassischer IT-Infrastruktur über moderne Software-Plattformen bis zu spezialisierten Sicherheitslösungen und Cloudservices.





Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:


Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.





