Bechtle: Strategisch gut positioniert für den nächsten Investitionszyklus des Bundes ab 2026
Bechtle ist der IT-Partner für die Digitalisierung der öffentlichen Hand
Bechtle gehört zu den größten IT-Dienstleistern Europas und ist in Deutschland ein Schwergewicht bei der Versorgung von Unternehmen und Behörden mit Informations- und Kommunikationstechnik. Das Unternehmen bietet ein integriertes Portfolio aus IT-Beratung, Infrastruktur- und Cloudlösungen, Cybersecurity, Managed Services und digitalen Arbeitsplatzkonzepten. Bechtle kombiniert den Handel mit Hard- und Software mit projektbezogenen Dienstleistungen und langfristiger Betreuung komplexer IT-Landschaften. Mit über 120 Standorten in 14 europäischen Ländern und mehr als 15 000 Beschäftigten hat sich Bechtle als verlässlicher IT-Partner für große Organisationsstrukturen etabliert - von Konzernen über den Mittelstand bis hin zum öffentlichen Sektor. Behörden auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene werden beim Aufbau sicherer, effizienter und digitalisierter Verwaltungsprozesse unterstützt. Das reicht von klassischer IT-Infrastruktur über moderne Software-Plattformen bis zu spezialisierten Sicherheitslösungen und Cloudservices.
Endlos Turbo Long 29,8878 open end: Basiswert Bechtle
1,37 EUR 1,42 EUR 0,00% Basiswertkurs: 43,500 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , 22.12. Basispreis 29,8878 EUR Knock-Out-Barriere 29,8878 EUR Hebel 3,06x Abstand zum Basispreis in % 31,29% Abstand zum Knock-Out in % 31,29% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
