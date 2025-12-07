Wacker Neuson ISIN: DE000WACK012 konnte im Wochenverlauf 32,89 Prozent zulegen. Mit diesem Kursgewinn war das Unternehmen aus München der Top-Performer im SDAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 25,25 Euro, das Wochenhoch hat man am Mittwoch mit 26,05 Euro am Handelsplatz Xetra gesehen.Informationen zu RuMaS-Empfehlungen und Trading-ChancenDie Aktie, die hier erwähnt wird, ist aktuell keine laufende Empfehlung der RuMaS-Redaktion. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS