Die Kalenderwoche 4 im noch jungen Jahr 2025 steht wirtschaftlich und politisch natürlich im Zeichen der Amtsübernahme von Donald Trump als neuen US-Präsidenten - am KMU-Anleihemarkt kündigen sich in dieser Woche indes interessante Transaktionen an. So bringt etwa die FCR Immobilien AG eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN: DE000A4DFCG6) mit einem Volumen von bis zu 30 Millionen Euro auf den Markt. Die Anleihe bietet einen festen Zinssatz von 6,25 % p.a. und ist durch treuhänderisch verwaltete Grundschulden abgesichert. Neben einem öffentlichen Angebot mit einer Mindestanlage von 1.000 Euro, das vom 28. Januar bis zum 14. Februar 2025 läuft, wird es zudem ein Umtauschangebot mit Mehrerwerbsoption für Inhaber der FCR-Anleihe 2020/25 geben. Die Mittel aus der neuen Anleihe sollen sowohl zur Refinanzierung als auch zur Finanzierung des weiteren Wachstums der Emittentin verwendet werden.

Zu Wochenbeginn hat zudem die Zeichnungsfrist für die siebenjährige Anleihe 2025/32 (ISIN: DE000A3L7AM8) der EPH Group AG begonnen. Die Zeichnungsphase über die Zeichnungsbox der Börse Stuttgart und die Website der Emittentin läuft bis zum 18. Februar ...

