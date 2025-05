Bahnt sich da etwa doch noch ein versöhnliches Ende bei der M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG (MOREH) an? Wie der Immobilieninvestor und Bestandshalter von Gewerbeimmobilien schon vor einer Woche informierte, sei auch der restliche Teil der ausstehenden Unternehmensanleihe nunmehr vollständig zurückgeführt worden. Konkret gab die M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG am 25. April 2025 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...