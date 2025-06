EQS-Ad-hoc: The Grounds Real Estate Development AG / Schlagwort(e): Vertrag/Immobilien

The Grounds Real Estate Development AG: Vorstand verhandelt über mögliche Übernahme des Asset Managements für einzelne Gesellschaften der insolventen Ziegert-Gruppe



16.06.2025 / 20:04 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung - Vorstand verhandelt über mögliche Übernahme des Asset Managements für einzelne Gesellschaften der insolventen Ziegert-Gruppe - Berlin, 16. Juni 2025 - Der Vorstand der The Grounds Real Estate Development AG ("Gesellschaft" / ISIN: DE000A40KXL9) befindet sich in Gesprächen mit der H.I.G. Capital Gruppe, zu der auch die Hauptaktionärin der Gesellschaft zählt, über die mögliche Übernahme des Asset Managements für einzelne Gesellschaften der insolventen Ziegert-Gruppe. Das Zustandekommen einer entsprechenden Vereinbarung setzt - neben einer Einigung der Parteien - selbstverständlich den positiven Ausgang des laufenden Fusionskontrollverfahrens vor dem Bundeskartellamt bezüglich der Übernahme dieser Ziegert-Gesellschaften durch die H.I.G. Capital Gruppe voraus. Unternehmenskontakt: The Grounds Real Estate Development AG Jacopo Mingazzini, Vorstand Charlottenstraße 79-80, 10117 Berlin T. +49 (0) 30 2021 6866 F. +49 (0) 30 2021 6849 E-Mail: info@tgd.ag Web: www.thegroundsag.com - Ende der Ad hoc-Mitteilung -



Ende der Insiderinformation



16.06.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com