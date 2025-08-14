Mitteilung der ESPG AG:

Anpassungen im Mietermix führen zu temporärem Anstieg des Leerstandes - neue Mietverträge stärken strategische Ausrichtung

- Leerstandsquote kann vorübergehend auf über 30 % steigen infolge ausgelaufener Mietverträge mit SAP und Nokia

- Gezielte Weiterentwicklung des Mietermixes auf Zukunftsbranchen wie Technologie, Bildung und Gesundheit

- Drei neue Mietverträge mit 4,400m2 Mietfläche im ersten Halbjahr 2025 abgeschlossen

- Fokus auf Forschung, Ausbildung und Handwerk - u.a. mit Nichia Corporation und Meknes

- Strategisches Ziel: thematische Clusternutzung mit inhaltlich starken, langfristig stabilen Mieterstrukturen

- Positiver Ausblick für das zweite Halbjahr 2025- weitere Wachstumsimpulse erwartet, Portfolioentwicklung und LTV-Optimierung im Fokus

Die European Science Park Group (ESPG), ein auf Wissenschaftsparks spezialisiertes Immobilienunternehmen, ...

