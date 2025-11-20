EQS-News: ESPG AG
/ Schlagwort(e): Immobilien
ESPG AG stärkt Standort Minden mit Vertragsverlängerung der ABB AG
Köln, 20. November 2025 - Die European Science Park Group (ESPG), ein auf Wissenschaftsparks spezialisiertes Immobilienunternehmen, verlängert den Mietvertrag mit der ABB AG im Science Park POWERHUB in Minden. Vorausgegangen waren wertsteigernde Investitionen, die die Attraktivitäte des Standorts weiter erhöht haben. Der Vertrag umfasst rund 3.100 Quadratmeter Mietfläche, auf denen ABB seine Aktivitäten im Bereich für Steuerungs- und Automatisierungstechnik für Windenergieanlagen sowie Lösungen zur Netzeinspeisung weiter ausbaut. Das Unternehmen ist bereits seit dem Jahr 2000 am Standort vertreten.
