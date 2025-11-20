EQS-News: ESPG AG / Schlagwort(e): Immobilien

ESPG AG stärkt Standort Minden mit Vertragsverlängerung der ABB AG



ESPG AG stärkt Standort Minden mit Vertragsverlängerung der ABB AG

Köln, 20. November 2025 - Die European Science Park Group (ESPG), ein auf Wissenschaftsparks spezialisiertes Immobilienunternehmen, verlängert den Mietvertrag mit der ABB AG im Science Park POWERHUB in Minden. Vorausgegangen waren wertsteigernde Investitionen, die die Attraktivitäte des Standorts weiter erhöht haben. Der Vertrag umfasst rund 3.100 Quadratmeter Mietfläche, auf denen ABB seine Aktivitäten im Bereich für Steuerungs- und Automatisierungstechnik für Windenergieanlagen sowie Lösungen zur Netzeinspeisung weiter ausbaut. Das Unternehmen ist bereits seit dem Jahr 2000 am Standort vertreten.



Der Science Park POWERHUB bietet hochwertige Gewerbeflächen mit modernen Aufenthaltsbereichen und unterstützt einen kollaborativen Arbeitsansatz. Mit dem Vertragsabschluss hat ESPG den Standort erfolgreich von einem Single-Tenant- zu einem Multi-Tenant-Park weiterentwickelt - ein wichtiger Schritt zur Diversifizierung und nachhaltigen Nutzung des Areals.



Markus Drews, Vorstand der ESPG AG: "Die Vertragsverlängerung mit der ABB AG bestätigt den Erfolg unserer Standortstrategie. Unsere Investitionen in die Modernisierung und Weiterentwicklung des POWERHUB haben sich ausgezahlt. Wir freuen uns, mit ABB einen verlässlichen, technologieorientierten Partner langfristig an unserer Seite zu wissen. Gleichzeitig stärkt die Umwandlung zu einem Multi-Tenant-Park unsere Flexibilität und reduziert strukturelle Portfoliorisiken."



Die ABB AG ist ein führendes Energietechnologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automation. Durch die Verbindung von technischer Expertise und Digitalisierung ermöglicht ABB Industrieunternehmen, ihre Leistungsfähigkeit zu steigern und gleichzeitig effizienter, produktiver und nachhaltiger zu werden. Im Bereich der erneuerbaren Energien bietet das Unternehmen ein umfassendes Portfolio an Produkten, Systemen, Lösungen und Dienstleistungen entlang der Wertschöpfungskette - von der Erzeugung, Übertragung und Verteilung von Solar- und Windenergie sowie integrierten Energiespeichersystemen für Anwendungen von Kleinanlagen bis hin zu Multi-Megawatt-Systemen. ABB blickt auf eine über 140-jährige Geschichte zurück und beschäftigt mehr als 105.000 Mitarbeiter weltweit.





Über ESPG

Die European Science Park Group (ESPG) ist ein auf Science Parks spezialisiertes Immobilienunternehmen. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf dem Aufbau von Wissenschaftsparks, überwiegend geprägt von Mietern aus Zukunftsbranchen wie Biowissenschaften, grüne Technologien oder digitale Transformation, die von der Nähe zueinander und der direkten Nachbarschaft zu Universitäten, Kliniken oder Forschungsstandorten profitieren. Das Portfolio der ESPG umfasst bereits europaweit 16 Wissenschaftsparks mit einer Gesamtfläche von 126.000 Quadratmetern. Die Standorte sind in der Regel außerhalb der Metropolen angesiedelt, in Gebieten, die als Wissenschaftscluster gelten oder eine hohe Konzentration innovativer Unternehmen aufweisen.

