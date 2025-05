Erfolgreiche Anleihe-Platzierungen am KMU-Anleihemarkt

Die Kalenderwoche 21 (19.05. bis 23.05.25) zeigt eindrücklich, dass der Kapitalmarkt offen und aufnahmefähig für mittelständische Emittenten ist. Gleich mehrere Emittenten können ihre neuen Anleihen erfolgreich am Markt platzieren - teils deutlich überzeichnet und mit bemerkenswerten Volumina. So platziert die Homann Holzwerkstoffe GmbH mit ihrem Nordic Bond 2025/32 ihr angestrebtes Zielvolumen von 120 Mio. Euro. Das Wertpapier mit einem finalen Zinskupon von 7,5 % p.a. war dabei sowohl bei institutionellen als auch bei privaten Investoren stark gefragt und überzeichnet. Aufgrund der Überzeichnung der Anleihe, musste die Zuteilung der Stücke begrenzt werden. Auch Fußball-Bundesligist Werder Bremen GmbH hat mit seiner neuen Anleihe 2025/30 alle Erwartungen übertroffen. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde das ursprünglich anvisierte Zielvolumen von 20 Mio. Euro auf 25 Mio. Euro aufgestockt. Trotz der Aufstockung konnte laut Werder bei weitem nicht allen Zeichnungsaufträgen in vollem Umfang entsprochen werden. Der finale Zinskupon der zweiten Werder-Anleihe wurde auf 5,75% p.a. festgelegt.

Die HMS Bergbau AG verzeichnet ebenfalls eine erfolgreiche Woche am Kapitalmarkt, der Berliner Rohstoff-Händler kann seine Debüt-Anleihe 2025/30 mit einem Kupon von 10 % p.a. erfolgreich im Volumen von 50 Mio. Euro via Private Placement am Kapitalmarkt platzieren. Die Emission war bei institutionellen Investoren sowohl national als auch international stark gefragt - und auch hier kam es zu einer Überzeichnung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...