Homann Holzwerkstoffe veröffentlicht Nachhaltigkeitserklärung orientiert an der CSRD



06.06.2025 / 09:00 CET/CEST

Homann Holzwerkstoffe veröffentlicht Nachhaltigkeitserklärung orientiert an der CSRD Vierte freiwillige Nachhaltigkeitserklärung der Unternehmensgruppe

Geschäftsjahr 2024 geprägt von Vorbereitungen auf die kommenden regulatorischen Anforderungen aus der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) und der EU-Taxonomieverordnung

Durchführung einer Wesentlichkeitsanalyse, einer Gap-Analyse sowie einer Klimarisikoanalyse

Grundstein für die Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie gelegt München, 06. Juni 2025 - Die Homann Holzwerkstoffe GmbH, einer der führenden europäischen Anbieter von dünnen, hochveredelten Holzfaserplatten für die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie, hat heute ihre vierte Nachhaltigkeitserklärung, erstmals orientiert an den Anforderungen der CSRD und in Anlehnung an die European Sustainability Reporting Standards (ESRS), für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht. Mit der Vorbereitung auf die bevorstehenden regulatorischen Anforderungen der CSRD und der EU-Taxonomieverordnung hat Homann Holzwerkstoffe die Grundlage geschaffen, die Unternehmensgruppe strategisch noch gezielter auf ein vorausschauendes Management von Umwelt-, Sozial- und Governance-Herausforderungen auszurichten. Die Nachhaltigkeitserklärung 2024 ist dabei ein wichtiger Schritt hin zu einer umfassenden nichtfinanziellen Berichterstattung der Homann Holzwerkstoffe Gruppe. Im Jahr 2024 lag der Schwerpunkt der Homann Holzwerkstoffe Gruppe im Bereich Nachhaltigkeit auf der Durchführung einer doppelten Wesentlichkeitsanalyse gemäß ESRS und einer Gap-Analyse. So konnten die für die Gruppe relevanten Nachhaltigkeitsthemen identifiziert und priorisiert werden, sowie mögliche Lücken der Nachhaltigkeitsstrategie in Bezug auf die bevorstehende Berichterstattung nach CSRD erfasst werden. Darüber hinaus hat Homann Holzwerkstoffe eine Klimarisikoanalyse für die Produktionsstandorte Losheim, Karlino und Krosno durchgeführt. Diese dient dazu, mögliche Auswirkungen des Klimawandels unter verschiedenen Szenarien zu identifizieren und somit die Widerstandsfähigkeit der Gruppe zu fördern. Die drei Analysen sind wichtige Meilensteine für die kontinuierliche Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie von Homann Holzwerkstoffe. Zudem sind die kontinuierliche Emissionsreduktion sowie der schonende Umgang mit Ressourcen wichtige Themen, die im letzten Jahr weiterverfolgt wurden. Um Emissionen zu reduzieren, will Homann Holzwerkstoffe die thermische Versorgung an allen Standorten vollständig auf Biomasse umstellen sowie weiterhin in die Automatisierung und Modernisierung ihrer Standorte und Anlagen investieren. Zur Förderung einer nachhaltigeren Produktion wird der Anteil biobasierter Bindemittel in allen verwendeten Lacken erhöht werden. In Bezug auf die eigenen Mitarbeitenden setzt die Unternehmensgruppe auch künftig auf eine kontinuierliche Weiterentwicklung durch strukturierte Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen, um die stetige Qualifikation sicherzustellen. Zusätzlich soll eine Arbeitgeberkultur gefördert werden, die auf Vertrauen, Entwicklung und langfristige Bindung ausgerichtet ist. Darüber hinaus legt Homann Holzwerkstoffe großen Wert auf die fortlaufende Einhaltung einer hohen Produktsicherheit und -qualität, was essenziell für eine langfristige Kundenbindung ist. "Wir sehen Nachhaltigkeit als zentrale Chance, unser Geschäftsmodell resilient weiterzuentwickeln und damit auch in Zukunft erfolgreich zu sein - im Einklang mit ökologischen und gesellschaftlichen Anforderungen", so Fritz Homann, geschäftsführender Gesellschafter der Homann Holzwerkstoffe GmbH. Die Nachhaltigkeitserklärung 2024 steht unter https://www.homann-holzwerkstoffe.de/unternehmen/nachhaltigkeit/ zum Download zur Verfügung.

Über Homann Holzwerkstoffe Die Homann Holzwerkstoffe GmbH mit Hauptsitz in München ist ein führender Hersteller von dünnen, hochveredelten, mitteldichten und hochdichten Holzfaserplatten (MDF/HDF). Mit den Produktionswerken in Deutschland in Losheim am See, an den polnischen Standorten Karlino und Krosno/Oder sowie am neuen Standort nahe Vilnius in Litauen beliefert die Gesellschaft die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie weltweit mit Schwerpunkt auf die europäischen Märkte. Das traditionsreiche Familienunternehmen ist seit 2012 am Kapitalmarkt etabliert und mit der Unternehmensanleihe 2025/2032 (ISIN: NO0013536169, WKN: A4DFTR) an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Tragen Sie sich in unseren Investorenverteiler ein unter: https://www.homann-holzwerkstoffe.de/investor-relations/ir-kontakt/

Presse/Investor Relations:

IR.on AG

Karolin Bistrovic, Dominique Bausche

T +49 221 9140 970

homann@ir-on.com

Kontakt:

Homann Holzwerkstoffe GmbH

Dr. Matthias Schulte, Christina Busch T +49 6872 602 234

m.schulte@homanit.de

c.busch@homanit.de



