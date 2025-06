Zinssenkung, Oval Office und Bewegung am Anleihemarkt

Kalenderwoche 23 - in einer spannenden Woche mit hoher wirtschaftlicher und politischer Dynamik hat die EZB wie erwartet einen weiteren Zinsschritt unternommen und den Einlagenzins erneut um 25 Basispunkte auf nunmehr 2,0% gesenkt. Zudem kam es am Donnerstag zum ersten offiziellen Treffen zwischen Bundeskanzler Friedrich Merz und US-Präsident Donald Trump im Oval Office in Washington, während sich am KMU-Anleihenmarkt der Anleihen-Index GBC MAX weiter stabil und über 150 Punkten zeigt. Auch von Emittenten-Seite aus gibt es zahlreiche relevante Neuigkeiten, so hat der Hauptstadt-Fußballverein Hertha BSC von seinen Anleihegläubigern in einem zweiten schriftlichen Verfahren grünes Licht für die geplante Anpassung der Hertha-Anleihe 2018/25 erhalten. Nach Zustimmung ...

