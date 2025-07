SMC Research hat eine neue Analyse zur DEWB AG veröffentlicht. Analyst Holger Steffen kommentierte darin die aktuelle Bewertungslage und die operativen Entwicklungen der wichtigsten Beteiligungen. Trotz sichtbarer Fortschritte bei LAIQON und Stableton, die für ein hohes Kurspotenzial sorgen, hält er vorerst am Hold-Votum fest, bis sich die Markterholung im Fintechsektor bestätigt. Trotz großer operativer Fortschritte sei die Kursentwicklung der Kernbeteiligung LAIQON in den letzten drei Jahren negativ verlaufen. Hintergrund sei unter anderem, dass am deutschen Markt Wachstumsstorys, die mit hohen Vorlaufkosten und entsprechenden Verlusten verbunden seien, wenig gefragt gewesen seien. Zusätzlich habe der von DEWB adressierte Fintech-Markt eine tiefgreifende Konsolidierung durchlaufen. Dies habe zur Folge gehabt, dass die Beteiligungsgesellschaft auch 2024 lediglich kleinere Anteilsverkäufe habe durchführen können, was erneut zu einem Jahresverlust geführt habe.

An der Börse werde diese Gemengelage mit einer stark negativen Kursentwicklung quittiert. Die Aktie notiere infolgedessen inzwischen mit einem sehr hohen Abschlag von mehr als 60 Prozent zum bilanzierten Eigenkapital. Da sich jedoch die beiden mit Abstand wichtigsten Beteiligungen - LAIQON und Stableton - operativ sehr positiv entwickelten und den Großteil des Portfolio-Bilanzwertes ausmachten, halte man diese Bewertung für nicht gerechtfertigt.

SMC Research gehe jedoch davon aus, dass sich diese Unterbewertung erst dann vollständig auflösen werde, wenn sich die Marktbedingungen im deutschen Nebenwertesektor und insbesondere im Fintech-Segment nachhaltig aufhellten. Erste Tendenzen einer Erholung seien zwar erkennbar, befänden sich aber noch im Anfangsstadium. Trotz eines aktualisierten Potenzialwertes von 1,00 Euro je Aktie, der ein sehr attraktives Kurspotenzial biete, habe man das Urteil vorerst bei "Hold" belassen.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 07.07.2025 um 7:45 Uhr)

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 07.07.2025 um 7:10 Uhr fertiggestellt und am 07.07.2025 um 7:30 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2025/07/2025-07-07-SMC-Update-DEWB_frei.pdf

