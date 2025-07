Emittenten-News in der Kalenderwoche 27

Die reconcept Gruppe hat den "reconcept Solar Bond Deutschland III" (ISIN: DE000A4DE123) in dieser Woche aufgrund starker Investoren-Nachfrage von ursprünglich 10 Mio. Euro auf 11 Mio. Euro aufgestockt. Die Anleihe ist mit einen Zinskupon von 6,5?% p.a. ausgestattet und läuft insgesamt sechs Jahren. Die Mittel fließen in die Entwicklung neuer sowie bestehender PV-Freiflächenanlagen in Deutschland. Aktuell umfasst die Projektpipeline rund 1.600 MWp an Solarleistung in mehreren Bundesländern. Die paragon GmbH & Co. KGaA hat indes das laufende Rückkaufprogramm ihrer Unternehmensanleihe 2017/27 (ISIN: DE000A2GSB86) bis zum 30. Juni 2027 verlängert. Der noch verfügbare Gesamtnennbetrag für Rückkäufe liegt bei rund 18,9 Mio. Euro. Bislang wurde Anleihen im Wert von 1,29 Mio. Euro vom Unternehmen zurückgekauft. Robus Capital modernisiert seinen Anleihen-Fonds (ISIN: LU1439458719) und benennt diesen in "Robus Value Bond Fund" um. Seit dem 1. Juli 2025 ist der Fonds täglich handelbar, die Managementgebühr sinkt für institutionelle Anleger auf 0,55?%. Ziel ist eine höhere Flexibilität und Effizienz für professionelle Investoren.

Die hep global GmbH blickt auf ein herausforderndes Jahr 2024. Aufgrund des angespannten Marktumfelds und wachsender Unsicherheiten in den USA haben sich mehrere Projektverkäufe auf 2025 verschoben. Infolgedessen ...

