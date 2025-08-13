Formycon meldete für das erste Halbjahr 2025 schwache Zahlen mit einem Umsatz von 9,0 Mio. EUR (-67 % yoy), da Entwicklungsumsätze und Meilensteinzahlungen zurückgingen und das Momentum bei kommerziellen Produkten verhalten blieb. Das bereinigte EBITDA lag bei -19,2 Mio. EUR, der Nettoverlust bei -54,1 Mio. EUR. Die Direktverkäufe von FYB201 gingen stark zurück; der Hochlauf von FYB202 nach Markteinführung verlief schleppend, beeinträchtigt durch Verzögerungen beim US-Marktzugang. Das Management erwartet im vierten Quartal eine Beschleunigung durch erweiterte PBM-Abdeckung, EU-Ausschreibungen und Kanada. Die Prognose für das Gesamtjahr 2025 (55-65 Mio. EUR) impliziert einen starken Anstieg im zweiten Halbjahr, der teilweise von einem noch nicht angekündigten FYB206-Deal abhängt. Die Liquidität verbesserte sich nach dem Berichtszeitraum durch die Emission einer Anleihe über 70 Mio. EUR. Wir passen unsere Schätzungen an das untere Ende der Prognosespanne an, senken das Kursziel auf 48,00 EUR (zuvor 50,00 EUR) und bestätigen unsere Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/formycon-ag





