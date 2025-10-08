EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Formycon AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Formycon AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.11.2025
Ort: https://www.formycon.com/investoren/publikationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.11.2025
Ort: https://www.formycon.com/en/investor-relations/publications/
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Formycon AG
|Fraunhoferstraße 15
|82152 Planegg-Martinsried
|Deutschland
|Internet:
|www.formycon.com
