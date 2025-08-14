Mitteilung der Veganz Group:
Hauptversammlung beschließt Ausgründung von Tochtergesellschaften zur Aufnahme strategischer Investoren
Neuausrichtung stärkt Wachstumskurs und Aktionärswert
Die ordentliche Hauptversammlung der Veganz Group AG (WKN: A3E5ED / Kürzel: VEZ), einem führenden Innovator im Bereich pflanzlicher Lebensmitteltechnologien, hat heute sämtliche Beschlussvorschläge der Verwaltung mit großer Mehrheit angenommen. Die Präsenz lag bei rund 57,6 Prozent des Grundkapitals.
Strategische Neuausrichtung und Ausgründung von Tochtergesellschaften
