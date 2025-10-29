Pflanzenbasierte Ernährung, alternative Proteine und digitale Lieferplattformen - drei Trends, die die Konsumlandschaft weltweit verändern. Planethic Group setzt auf nachhaltige, innovative Trends und will sich ein großes Stück vom Kuchen abschneiden. Auf der Schattenseite steht hingegen die Aktie von Beyond Meat, welche zuletzt massiv abgestraft wurde. Delivery Hero profitiert vom Wachstum des globalen Lieferdienstmarktes. Wo jetzt und in Zukunft enorme Renditen für Anleger zu erwarten sind.

