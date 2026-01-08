DJ PTA-Adhoc: Planethic Group AG: Planethic Group sichert sich Mindestabnahme für US-Produktion durch seinen strategischen Partner Jindilli Beverages

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Planethic Group AG: Planethic Group sichert sich Mindestabnahme für US-Produktion durch seinen strategischen Partner Jindilli Beverages

Ludwigsfelde (pta000/08.01.2026/12:15 UTC+1)

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung)

Ludwigsfelde, den 8. Januar 2026 - Der Vorstand der Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG) ("Gesellschaft" oder "Planethic") (WKN: A3E5ED / Börsenkürzel: VEZ) hat den Rahmenvertrag mit Jindilli Beverages Inc. ("Jindilli") vom 14. Mai 2025 im Hinblick auf verbindliche Mindestbestellmengen erweitert.

Jindilli verpflichtet sich, im ersten vollen Betriebsjahr der US-Produktionsanlage von Mililk ein Mindestvolumen von insgesamt 10 Millionen Litern und im Folgejahr 50 Millionen Liter abzunehmen. Die Belieferung soll stufenweise mit Hafer-, Mandel- und - nach Abschluss der Entwicklungsarbeiten - Sojamilch erfolgen. Nach Erreichen der anfänglichen Volumenziele sollen neue Abnahmemengen sowie ein langfristiger Liefervertrag verhandelt werden.

Die vereinbarten Mindestbestellmengen sind eine wesentliche Voraussetzung für den Aufbau einer Mililk-Produktionsstätte in den USA. Der erste US-Produktionsstandort im Mittleren Westen soll innerhalb von drei bis vier Monaten ausgestattet und in Betrieb genommen werden.

Die Vereinbarung stärkt die strategische Position der Planethic Group AG im US-Markt und schafft die Grundlage für nachhaltiges, skalierbares Wachstum.

Kontakt Unternehmen:

Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG) An den Kiefern 7 14974 Ludwigsfelde Telefon: +49 (0)30 2936378 0 E-Mail: IR@planethic.de

Kontakt Investor Relations: Karsten Busche (IR-Berater) Telefon: +49 (0) 30 2936378 0 E-Mail: IR@planethic.de

