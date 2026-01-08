Anzeige
Donnerstag, 08.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Steht diese NASDAQ-Biotech-Aktie jetzt vor einer seltenen Kaufgelegenheit?
WKN: A3E5ED | ISIN: DE000A3E5ED2 | Ticker-Symbol: VEZ
Tradegate
08.01.26 | 13:16
6,900 Euro
+5,18 % +0,340
Branche
Nahrungsmittel/Agrar
Aktienmarkt
Scale
1-Jahres-Chart
PLANETHIC GROUP AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
PLANETHIC GROUP AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
6,7407,08013:17
6,7607,06013:17
Dow Jones News
08.01.2026 12:51 Uhr
258 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-Adhoc: Planethic Group AG: Planethic Group sichert sich Mindestabnahme für US-Produktion durch seinen strategischen Partner Jindilli Beverages

DJ PTA-Adhoc: Planethic Group AG: Planethic Group sichert sich Mindestabnahme für US-Produktion durch seinen strategischen Partner Jindilli Beverages

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Planethic Group AG: Planethic Group sichert sich Mindestabnahme für US-Produktion durch seinen strategischen Partner Jindilli Beverages

Ludwigsfelde (pta000/08.01.2026/12:15 UTC+1)

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung)

Ludwigsfelde, den 8. Januar 2026 - Der Vorstand der Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG) ("Gesellschaft" oder "Planethic") (WKN: A3E5ED / Börsenkürzel: VEZ) hat den Rahmenvertrag mit Jindilli Beverages Inc. ("Jindilli") vom 14. Mai 2025 im Hinblick auf verbindliche Mindestbestellmengen erweitert.

Jindilli verpflichtet sich, im ersten vollen Betriebsjahr der US-Produktionsanlage von Mililk ein Mindestvolumen von insgesamt 10 Millionen Litern und im Folgejahr 50 Millionen Liter abzunehmen. Die Belieferung soll stufenweise mit Hafer-, Mandel- und - nach Abschluss der Entwicklungsarbeiten - Sojamilch erfolgen. Nach Erreichen der anfänglichen Volumenziele sollen neue Abnahmemengen sowie ein langfristiger Liefervertrag verhandelt werden.

Die vereinbarten Mindestbestellmengen sind eine wesentliche Voraussetzung für den Aufbau einer Mililk-Produktionsstätte in den USA. Der erste US-Produktionsstandort im Mittleren Westen soll innerhalb von drei bis vier Monaten ausgestattet und in Betrieb genommen werden.

Die Vereinbarung stärkt die strategische Position der Planethic Group AG im US-Markt und schafft die Grundlage für nachhaltiges, skalierbares Wachstum.

Kontakt Unternehmen:

Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG) An den Kiefern 7 14974 Ludwigsfelde Telefon: +49 (0)30 2936378 0 E-Mail: IR@planethic.de

Kontakt Investor Relations: Karsten Busche (IR-Berater) Telefon: +49 (0) 30 2936378 0 E-Mail: IR@planethic.de

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Planethic Group AG 
           An den Kiefern 7 
           14974 Ludwigsfelde 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Karsten Busche 
Tel.:         +49 30 2936378-0 
E-Mail:        ir@planethic.de 
Website:       www.planethic.de 
ISIN(s):       DE000A254NF5 (Anleihe) DE000A3E5ED2 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Tradegate (Regulierter Markt); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt 
           (Scale), Hamburg, München, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1767870900037 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 08, 2026 06:15 ET (11:15 GMT)

© 2026 Dow Jones News
