Planethic hat sich eine SAFE-Finanzierung von einem FoodTech-Investor gesichert, um eine neue Mililk-Produktionsanlage in Chicago zu finanzieren. Diese Finanzierung deckt die gesamten anfänglichen Investitionen, den operativen Start und die Anlaufverluste, ohne das Mutterunternehmen zu verwässern. Die Anlage, die voraussichtlich im Sommer 2026 in Betrieb genommen wird, stellt einen wichtigen Schritt in der nordamerikanischen Expansion von Mililk dar. Die SAFE-Struktur reduziert das finanzielle Risiko und schützt die Bilanz von Planethic, während ein Teil des zukünftigen Upsides der Tochtergesellschaft an den Investor übertragen wird. Wir bestätigen unser Kursziel von 12,50 EUR und halten die Einstufung auf Speculative Buy. Es ist zu beachten, dass eine erfolgreiche Skalierung der US-Anlage allein genügend Wert generieren könnte, um den aktuellen Unternehmenswert von Planethic zu rechtfertigen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/planethic-group-ag





