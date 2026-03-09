Anzeige
Mehr »
Montag, 09.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Der 9,5 Mio. € Kupferfehler des Marktes - Und solche Fehler korrigieren sich schnell
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3E5ED | ISIN: DE000A3E5ED2 | Ticker-Symbol: VEZ
Xetra
06.03.26 | 17:35
3,770 Euro
-3,33 % -0,130
Branche
Nahrungsmittel/Agrar
Aktienmarkt
Scale
1-Jahres-Chart
PLANETHIC GROUP AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
PLANETHIC GROUP AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
3,5903,97008:48
4,0604,44008:49
Dow Jones News
09.03.2026 08:03 Uhr
287 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-Adhoc: Planethic Group AG: Finanzierung für Mililk-Produktionsanlage in den USA erfolgreich abgeschlossen

DJ PTA-Adhoc: Planethic Group AG: Finanzierung für Mililk-Produktionsanlage in den USA erfolgreich abgeschlossen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Bedeutende Verträge

Planethic Group AG: Finanzierung für Mililk(R)-Produktionsanlage in den USA erfolgreich abgeschlossen

Ludwigsfelde (pta000/09.03.2026/07:30 UTC+1)

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung)

Ludwigsfelde, den 9. März 2026 - Der Vorstand der Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG) ("Gesellschaft" oder "Planethic") (WKN: A3E5ED / Börsenkürzel: VEZ) gibt bekannt, dass seine in Gründung befindliche 100%-ige Mililk-Tochtergesellschaft in den USA heute eine SAFE-Finanzierung (Simple Agreement for Future Equity - Vertrag über eine spätere Eigenkapitalbeteiligung) mit einem etablierten nordamerikanischen FoodTech-Investor abgeschlossen hat. Über die Einzelheiten des Vertrages wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Finanzmittel sind für den Aufbau einer Mililk(R)-Produktionsstätte in Chicago (USA) mit einer geplanten Kapazität von 100 Mio. Litern pro Jahr vorgesehen und sichern Anfangsinvestitionen, Betriebsaufnahme sowie Anlaufverluste komplett ab. Der US-Getränkehersteller Jindilli Beverages hat sich vertraglich zur Abnahme von mindestens 60 Mio. Litern in den ersten zwei Jahren verpflichtet. Die neue Produktionsanlage soll im Sommer 2026 in Betrieb gehen.

Mililk(R) hat zusammen mit Vitiprints eine patentierte Technologieplattform für Lebensmittel (US-Patent Nr. 12.433.302) entwickelt, mit der flüssige Lebensmittel - etwa pflanzliche Milchalternativen, Säfte und Saucen - in dünne, ohne Kühlung lange haltbare Blattformate überführt werden.

Nach Auffassung des Planethic-Managements stellt diese Finanzierung einen wesentlichen Schritt zur Internationalisierung der Mililk(R)-Technologie sowie zum Markteintritt in Nordamerika dar und hat das Potenzial, den Unternehmenswert der Planethic Group nachhaltig zu steigern.

Kontakt Unternehmen:

Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG) An den Kiefern 7 14974 Ludwigsfelde Telefon: +49 (0)30 2936378 0 E-Mail: IR@planethic.de

Kontakt Investor Relations: Sascha Voigt, CEO Telefon: +49 (0) 30 2936378 0 E-Mail: IR@planethic.de

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Planethic Group AG 
           An den Kiefern 7 
           14974 Ludwigsfelde 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Sascha Voigt 
Tel.:         +49 30 2936378-0 
E-Mail:        IR@planethic.de 
Website:       www.planethic.de 
ISIN(s):       DE000A254NF5 (Anleihe) DE000A3E5ED2 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1773037800769 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 09, 2026 02:30 ET (06:30 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

Gleichzeitig vollzieht sich an der Wall Street ein lautloser Favoritenwechsel. Während viele auf Wachstum setzen, feiern Value-Titel mit verlässlichen Cashflows ihr Comeback: Telekommunikation, Industrie, Energie, Pharma – die „Cashmaschinen“ der Realwirtschaft verdrängen hoch bewertete Hoffnungsträger.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau in dieses neue Marktbild passen: solide, günstig bewertet und mit attraktiver Dividende. Werte, die nicht nur laufende Erträge liefern, sondern auch bei Marktkorrekturen Sicherheit bieten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Value-Zug 2026 endgültig abfährt!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.