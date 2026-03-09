DJ PTA-Adhoc: Planethic Group AG: Finanzierung für Mililk-Produktionsanlage in den USA erfolgreich abgeschlossen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Bedeutende Verträge

Planethic Group AG: Finanzierung für Mililk(R)-Produktionsanlage in den USA erfolgreich abgeschlossen

Ludwigsfelde (pta000/09.03.2026/07:30 UTC+1)

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung)

Ludwigsfelde, den 9. März 2026 - Der Vorstand der Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG) ("Gesellschaft" oder "Planethic") (WKN: A3E5ED / Börsenkürzel: VEZ) gibt bekannt, dass seine in Gründung befindliche 100%-ige Mililk-Tochtergesellschaft in den USA heute eine SAFE-Finanzierung (Simple Agreement for Future Equity - Vertrag über eine spätere Eigenkapitalbeteiligung) mit einem etablierten nordamerikanischen FoodTech-Investor abgeschlossen hat. Über die Einzelheiten des Vertrages wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Finanzmittel sind für den Aufbau einer Mililk(R)-Produktionsstätte in Chicago (USA) mit einer geplanten Kapazität von 100 Mio. Litern pro Jahr vorgesehen und sichern Anfangsinvestitionen, Betriebsaufnahme sowie Anlaufverluste komplett ab. Der US-Getränkehersteller Jindilli Beverages hat sich vertraglich zur Abnahme von mindestens 60 Mio. Litern in den ersten zwei Jahren verpflichtet. Die neue Produktionsanlage soll im Sommer 2026 in Betrieb gehen.

Mililk(R) hat zusammen mit Vitiprints eine patentierte Technologieplattform für Lebensmittel (US-Patent Nr. 12.433.302) entwickelt, mit der flüssige Lebensmittel - etwa pflanzliche Milchalternativen, Säfte und Saucen - in dünne, ohne Kühlung lange haltbare Blattformate überführt werden.

Nach Auffassung des Planethic-Managements stellt diese Finanzierung einen wesentlichen Schritt zur Internationalisierung der Mililk(R)-Technologie sowie zum Markteintritt in Nordamerika dar und hat das Potenzial, den Unternehmenswert der Planethic Group nachhaltig zu steigern.

Kontakt Unternehmen:

Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG) An den Kiefern 7 14974 Ludwigsfelde Telefon: +49 (0)30 2936378 0 E-Mail: IR@planethic.de

Kontakt Investor Relations: Sascha Voigt, CEO Telefon: +49 (0) 30 2936378 0 E-Mail: IR@planethic.de

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Planethic Group AG An den Kiefern 7 14974 Ludwigsfelde Deutschland Ansprechpartner: Sascha Voigt Tel.: +49 30 2936378-0 E-Mail: IR@planethic.de Website: www.planethic.de ISIN(s): DE000A254NF5 (Anleihe) DE000A3E5ED2 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1773037800769 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 09, 2026 02:30 ET (06:30 GMT)