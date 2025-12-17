DJ PTA-Adhoc: Planethic Group AG: Übernahme der CHECK Direkt GmbH

Planethic Group AG: Übernahme der CHECK Direkt GmbH

Ludwigsfelde (pta000/17.12.2025/18:00 UTC+1)

Ludwigsfelde, den 17. Dezember 2025 - Der Vorstand der Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG) ("Gesellschaft" oder "Planethic") (WKN: A3E5ED / Börsenkürzel: VEZ) hat heute einen notariellen Kaufvertrag über den Erwerb von 100 Prozent der Geschäftsanteile an der CHECK Direkt GmbH, Dresden, unterschrieben. Die Eintragung der Transaktion im Handelsregister steht noch aus. Der wirtschaftliche Übergang der Erträge und Aufwendungen ist vertraglich rückwirkend zum 1. Januar 2025 vereinbart.

Über die finanziellen Details der Transaktion wurde vertraglich Stillschweigen vereinbart. Die Akquisition wird voraussichtlich zu zusätzlichen Umsatz- und Ergebnisbeiträgen führen.

Mit der Übernahme der profitablen CHECK Direkt GmbH erweitert die Planethic-Gruppe ihre operative Aufstellung. Das Unternehmen ist auf digitale Lead-Generierung und -Qualifizierung spezialisiert und wird eine strategisch wichtige Rolle beim B2B-Direktmarketing von Mililk(R) und Peas on Earth übernehmen.

Die bisher veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bleibt unverändert.

