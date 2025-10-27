Planethic Mensch und Maschine: In den letzten Tagen gab es zwei spannende Interviews im nwm - mit Aussagen, die den Anleger interessieren sollten. Chancen winken, die man sonst vielleicht übersieht, nicht hört oder einfach verpasst. Was gibt's Neues? Auf den ersten blick läuft es bei Mensch und Maschine "wie immer". Wenn man es als Routine sieht, starke Zahlen zu liefern. Und konsequent auf wachstum setzt - profitabel. Aber im Gespräch mit dem Führungsduo Adi Drottleff (Hauptaktionär und Chairman) und dem CFO Markus Pech geht es um mehr: Eine Aktie, die "billig" ist. Zumindest sieht man da sin ...

