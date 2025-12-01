Original-Research: Planethic Group AG - from First Berlin Equity Research GmbH
Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Planethic Group AG
First Berlin Equity Research hat die Research-Coverage der Planethic Group AG (ISIN: DE000A3E5ED2) eingestellt. Analyst Ellis Acklin zieht seine Empfehlung (vorher: Kaufen) und sein Kursziel zurück (vorher: EUR 26,00).
Zusammenfassung:
Wir stellen die Coverage der Planethic Group AG ein und ziehen unsere Prognosen, unser Kursziel und unsere Bewertung zurück.
First Berlin Equity Research has discontinued coverage of Planethic Group AG (ISIN: DE000A3E5ED2). Analyst Ellis Acklin withdraws his recommendation (previous: Buy) and price target (previous: EUR 26.00).
Abstract:
We are discontinuing coverage of Planethic Group AG including the withdrawal of our forecasts, target price, and rating.
Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.
You can download the research here: VEZ_GR-2025-12-01_EN
Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com
2238374 01.12.2025 CET/CEST
