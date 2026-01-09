Summary: Mindestabnahmevereinbarung für geplante US-Produktion Strategischer Partner Jindilli Beverages sichert Startvolumina Produktionsstandort im Mittleren Westen in Vorbereitung Management sieht attraktive Skalierungs- und Margenpotenziale Die Planethic Group AG hat ihre US-Expansionspläne substanziell unterlegt. Durch die Erweiterung des bestehenden Rahmenvertrags mit Jindilli Beverages um verbindliche Mindestabnahmemengen erhält das geplante Produktionsprojekt erstmals eine belastbare Absatzgrundlage. Für das erste volle Betriebsjahr der US-Anlage ist eine garantierte Abnahme von 10 Mio. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwertewelt