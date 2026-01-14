Im Mai 2025 hat die Planethic Group AG eine strategische Partnerschaft mit Jindilli Beverages geschlossen, um ihre 3D-gedruckte "Flat Milk" unter der Marke milkadamia in Nordamerika einzuführen. Diese Partnerschaft nutzt Jindillis umfangreiche Einzelhandelspräsenz und Beziehungen im Food Service. Die Zusammenarbeit wurde jetzt durch verbindliche Mindestbestellverpflichtungen von 10 Millionen Litern im ersten vollen Jahr und 50 Millionen Litern im zweiten Jahr einer geplanten Produktionsanlage im US-Mittelwesten formalisiert. Dieses ermöglicht Planethic die Sicherstellung der Finanzierung für eine Produktionsanlage, die voraussichtlich innerhalb von drei bis vier Monaten betriebsbereit sein wird. Wir erwarten einen schrittweisen Ausbau der Kapazität von 30 Millionen auf 60 Millionen Liter und Investitionen von jeweils 5 Millionen Euro in den Jahren 2026 und 2027. Unabhängig davon wurde auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 12. Januar ein neues Bedingtes Kapital 2026/I genehmigt, das bis Ausgabe von bis zu 50 Millionen Euro in wandelbaren Instrumenten erlaubt. Weiterhin wurde der ehemalige CEO Jan Bredack in den Aufsichtsrat gewählt. Basierend auf den Abnahmegarantien von Jindilli überarbeiten wir unsere Verkaufsannahmen für die USA, was zu einem neuen Kursziel von 12,50 EUR (alt: 15,00 EUR) führt, was weiterhin ein potenzielles Upside von ca. 80% impliziert. Spek. KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/planethic-group-ag





© 2026 mwb research