Aktien: DAX über25.000 Punkte, neue Rekorde. Und das trotz völkerrechtswidrigem Venezuela-Coup, weiterer Unsicherheit in der Ukraine, Streit zwischen Saudis und Emiratis. Politik tritt zurück, fundamental steigen die Erwartungen. Und die Aktienmärkte schalten auf Grün. Fragil, da es Trump immer wieder gelingt, die Anleger auf dem falschen Fuss zu erwischen. Bleibt es beim grossangelegten Öldiebstahl in Venezuela? Kommt jetzt Grönland auf's Tapet - wenn auch nur, um als Verhandlungsmasse zu dienen? Erpressungsversuche Richtung Kanada? Gäbe viele Störfaktioren, aber erstmal stehen die Börsenampeln ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin