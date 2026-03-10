DKV Mobility und Rheinmetall haben eine Partnerschaft rund um den Ladebordstein von Rheinmetall bekanntgegeben. Die Ladelösung des Düsseldorfer Technologiekonzerns kann ab sofort in das DKV-Ladesystem integriert werden und steht damit allen DKV-Mobility-Kunden zur Verfügung. Durch die Kooperation werde die Technologie erstmals breiter nutzbar, wie DKV Mobility mit Sitz in Ratingen bei Düsseldorf mitteilt. Bis auf wenige Pilotprojekte wird der von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net