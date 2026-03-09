Die Circus SE hat mit dem kommerziellen Start des autonomen Kochroboters CA-1 in REWE-Supermärkten Ende Oktober 2025 einen entscheidenden Schritt in die kommerzielle Skalierung seiner Technologie vollzogen. Im Anschluss jedoch verspielte das Unternehmen bei den Anlegern wertvollen Kredit. Im Dezember gab das Unternehmen eine erneute Kapitalerhöhung bekannt. Seitdem befindet sich die Aktie im Abwärtstrend.Seit November 2025 kocht unter der Marke "Fresh & Smart" ein CA1-Kochroboter-System von Circus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär