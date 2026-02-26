Die Circus-Aktie ist seit dem Hoch im November mit rund 23 € regelrecht eingebrochen. Am Donnerstag steigt sie aktuell um +1,8% auf 7,80 €. Damit beträgt der Kursrückgang während dieser Zeit knapp zwei Drittel; die Aktie befindet sich auf einem Allzeittief. Ist der Rückgang berechtigt? Negatives Momentum belastet Vom Geschäftsmodell her, müsste der Kurs deutlich höher sein. Auch die allgemein gute Stimmung an den Börsen seit Jahresbeginn sollte für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de