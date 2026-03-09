Was ist bei Plug Power los? Auf die kräftige Erholung folgte jedenfalls schnell der Abverkauf. Die Zahlen des Wasserstoffspezialisten wurden gefeiert. Doch gibt es dazu wirklich Gründe? Der Cashflow ist weiterhin tiefrot. Falls der avisierte Break-even tatsächlich erreicht werden sollte, braucht es bis dahin noch mindestens eine große Kapitalerhöhung. Dagegen gibt es bei American Atomics gute Gründe für steigende Kurse. Der KI-Boom treibt den Bedarf an Uran, das Unternehmen erkundet derzeit ein spannendes Areal im US-Bundesstaat Utah, die US-Regierung pusht den Sektor kräftig und die Aktie erscheint nicht teuer. Der Gründer hinterließ zuletzt auf einer Investorenkonferenz einen überzeugenden Eindruck. Überzeugt hat der Ausblick von SFC Energy die Analysten von First Berlin. Das Kursziel und der Aktienkurs steigen.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ESG-Aktien.de