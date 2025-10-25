Der CAD/CAM-Spezialist Mensch und Maschine Software SE (DE0006580806) hat im dritten Quartal einen wichtigen Wendepunkt erreicht. Nach einem schwierigen ersten Halbjahr meldet das Unternehmen erstmals wieder operatives Wachstum. Die Analysten von sc-consult reagieren mit einer Anhebung des Kursziels von 68 auf 70 Euro und bekräftigen ihr "Strong Buy"-Rating. Sie sehen in der aktuellen Entwicklung einen Beleg für die operative Robustheit des Unternehmens. Rohertrag zeigt klaren Aufwärtstrend: Nach neun Monaten weist Mensch und Maschine einen Rohertrag von 135,7 Mio. Euro aus. Das entspricht einem ...

