

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



27.10.2025 / 14:51 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Markus Nachname(n): Pech

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Mensch und Maschine Software SE

b) LEI

391200KPS0L1YQ88JY41

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0006580806

b) Art des Geschäfts

Kauf von Aktien im Rahmen des Mitarbeiterbeteiligungsprogramms der Mensch und Maschine Software SE zu einem Rabatt von 20 % auf den Aktienkurs am Ausgabetag Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 33,80 EUR 7.971 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 33,80 EUR 7.971 EUR

e) Datum des Geschäfts

23.10.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes





27.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News