Mitteilung der Formycon AG:

Formycon bestätigt Jahresprognose nach planmäßiger Geschäftsentwicklung und hebt Working Capital an

- Halbjahreszahlen im Rahmen der Erwartungen - Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt

- Prognostiziertes Working Capital aufgrund erfolgreicher Platzierung einer überzeichneten 70 Mio. € Unternehmensanleihe angehoben

- Starkes zweites Halbjahr erwartet: Zunehmende Etablierung von FYB202 und Verpartnerung von FYB206 als zentrale Werttreiber für Geschäftsjahr 2025

- FYB206: Patientenrekrutierung in Phase-I-Studie erfolgreich abgeschlossen - optimiertes Studiendesign unterstreicht Führungsrolle im globalen Wettbewerb um ein Keytruda®1-Biosimilar

- Einladung zur heutigen Telefonkonferenz um 15:00 Uhr (MESZ)

Die Formycon AG (FWB: FYB, Prime Standard, "Formycon") berichtet heute über die Geschäftsentwicklung und die Finanzergebnisse des Konzerns für das erste Halbjahr 2025. Das Unternehmen setzte seine operativen Aktivitäten zielgerichtet fort und erreichte in den Biosimilar-Projekten bedeutende Fortschritte. Das erste Halbjahr war geprägt von vielen positiven operativen Meilensteinen, wegweisenden regulatorischen Optimierungen, neuen Produkteinführungen, dem weiteren Ausbau internationaler Kommerzialisierungspartnerschaften und der erfolgreichen Platzierung einer Unternehmensanleihe.

Enno Spillner, CFO der Formycon AG, kommentierte: "Unsere Halbjahreszahlen entsprechen unseren Erwartungen und spiegeln strukturelle Effekte wider, die bereits bei der Erstellung unserer Jahresprognose berücksichtigt wurden. Dabei stärken die positiven Entwicklungen der letzten Wochen und Monate unsere Erwartungen für eine starke und sehr dynamische zweite Jahreshälfte - insbesondere durch die weitere Etablierung von FYB202 sowie potenzielle Verpartnerungen für FYB206. Beide Programme sind hervorragend positioniert, um im weiteren Jahresverlauf und insbesondere im vierten Quartal maßgeblich zur Erreichung unserer Ziele beizutragen. Unsere Prognose für 2025 bleibt daher im Wesentlichen unverändert. Mit der deutlich überzeichneten Emission unserer ersten Unternehmensanleihe haben wir unsere finanzielle Flexibilität gestärkt und heben dadurch die Prognose des Working Capitals entsprechend an. Damit sind wir operativ wie strategisch solide aufgestellt für nachhaltiges Unternehmenswachstum."

Konzernumsatz und Ergebnisentwicklung planmäßig - Prognose für 2025 bestätigt und Working Capital angehoben

Im ersten Halbjahr 2025 erzielte der Formycon-Konzern Umsatzerlöse in Höhe von rund 9,0 Mio. € (H1/2024: 26,9 Mio. €). Der erwartete Rückgang gegenüber dem Vorjahr spiegelt insbesondere eine projektbedingte Übergangsphase und veränderte Erlösstruktur wider: Während im Vorjahreszeitraum umfangreiche Meilensteinzahlungen aus der FYB202-Verpartnerung verbucht werden konnten, entfielen vergleichbare Einmalerlöse im abgelaufenen Halbjahr. Ebenso gingen die Erstattungen verrechenbarer Entwicklungsleistungen für FYB201 und FYB203 infolge des fortgeschrittenen Projektstatus ...

