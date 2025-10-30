EQS-News: Formycon AG
Pressemitteilung // 30. Oktober 2025
Formycon lädt zur Telefonkonferenz zum Neunmonatsergebnis 2025 ein und gibt Teilnahme an Investorenkonferenzen im 4. Quartal 2025 bekannt
Planegg-Martinsried - Die Formycon AG (FWB: FYB, Prime Standard, "Formycon") plant die Neunmonatszahlen 2025 am 13. November 2025 zu veröffentlichen. Der Vorstand wird die Entwicklung des Unternehmens sowie die wichtigsten Finanzkennzahlen erörtern und einen Ausblick auf den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2025 geben. Die Telefonkonferenz, die live im Internet übertragen wird, findet am Donnerstag, 13. November 2025 um 15:00 Uhr (MEZ) in englischer Sprache statt.
Für die Teilnahme an der Telefonkonferenz registrieren Sie sich bitte unter:
Nach der Registrierung erhalten Teilnehmende eine Bestätigungs-Mail mit den individuellen Einwahldaten.
Die Präsentation und Audioübertragung sind über folgenden Webcast-Link zu erreichen:
Im Anschluss an eine kurze Präsentation steht der Vorstand für Analystenfragen zur Verfügung. Die Telefonkonferenz wird aufgezeichnet und ist im Nachgang über die Formycon-Website unter: https://www.formycon.com/investoren/publikationen/ abrufbar.
Formycon im Dialog
Vertreter des Vorstands werden an folgenden nationalen und internationalen Investorenkonferenzen im 4. Quartal 2025 teilnehmen:
30. Oktober 2025
17. - 20. November 2025
24. - 26. November 2025
09. Dezember 2025
Ausblick auf 2026:
12. - 15. Januar 2026
Unsere aktuelle Terminübersicht finden Sie unter: https://www.formycon.com/investoren/finanzkalender/
Die Aktien von Formycon sind im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert: FYB / ISIN: DE000A1EWVY8 / WKN: A1EWVY und sind Teil des SDAX Auswahlindex. Weitere Informationen finden Sie unter: www.formycon.com
Tel.: +49 (0) 89 - 86 46 67 149
