Die Formycon AG (ISIN DE000A1EWVY8) bringt mit FYB201/Ranivisio das erste Ranibizumab-Biosimilar Europas als Fertigspritze auf den Markt. Der Münchner Biosimilar-Spezialist hat damit einen echten Vorsprung vor der Konkurrenz. Partner Teva Pharmaceutical startete im Oktober 2025 mit der Vermarktung in Frankreich, weitere Länder wie Deutschland folgen. Neue Maßstäbe bei Augenbehandlungen: Die innovative Fertigspritze wurde speziell für intravitreale Injektionen entwickelt, also für Injektionen direkt ins Auge. Sie bietet präzise Dosierung, niedrigen Injektionsdruck und minimiert Anwendungsfehler. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
